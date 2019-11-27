Haberler » genel » İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı - Haber

İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi -Dış cephesindeki son parçalar da monte edildiİSTANBUL - Çamlıca Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı.

27.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:21
'un sembolü olacak Kulesi'nde sona yaklaşıldı
Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi
-Dış cephesindeki son parçalar da monte edildi
İSTANBUL - Çamlıca Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülürken, sosyal alanları barındıran blokların yerleştirilmesi devam ediyor. Kulenin yapımında gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülüyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Şantiye alanında kulenin son bloğunun yapıldığı görüldü. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kulenin son hali ise havadan görüntülendi.
İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

İstanbul, Çamlıca, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
10:58 Göğüs cerrahının 'klasik maket araba' tutkusu
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:51 Uzmanından kış lastiği uyarısı
10:48 Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü
10:42 Ahıska Türkleri, sürgünün 75'inci yılında anıldı
10:32 Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:02:41