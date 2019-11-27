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İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı.

27.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:26
Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülürken, sosyal alanları barındıran blokların yerleştirilmesi devam ediyor. Kulenin yapımında gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülüyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Şantiye alanında kulenin son bloğunun da yapıldığı görüldü. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kulenin son hali ise havadan görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA)
İstanbul'un sembolü olacak Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca, Güncel

Kaynak: İHA


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