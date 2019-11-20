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İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

20.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:27İstanbul'un simgeleri, çocuklar için maviye büründü
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için 'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin kabul edilişinin 30'uncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız çocukların durumları hakkında farkındalık oluşturmak için harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, İstanbul'un simgeleri olan boğaz köprüleri ve Galata Kulesi'ni mavi renk ile ışıklandırdı.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı. Vatandaşlar ise mavi renk ile ışıklandırılan mekanların fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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