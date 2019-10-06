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İstanbul'un simgeleri "Serabsel Palsi" için yeşile büründü

İstanbul'un simgeleri "Serabsel Palsi" için yeşile büründü -Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründüİSTANBUL - İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Serebral Palsi hastalığına...

06.10.2019 23:15
İstanbul'un simgeleri "Serabsel Palsi" için yeşile büründü
- Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü
İSTANBUL - İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Serebral Palsi hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşil renk ile aydınlatıldı.
Dünya'da Ekim ayının "Serebral Palsi Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmesi sebebiyle, İstanbul'un simge yapılarında da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Serebral Palsi hastalığına yönelik toplumda bir farkındalığın oluşması için bir etkinlik gerçekleştirdi.
6 Ekim Pazar akşamından 7 Ekim Pazartesi sabahına kadar, tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil renk ile aydınlatıldı.
İstanbul'un simgeleri

Fatih Sultan, İstanbul, Galata, Genel

Kaynak: İHA

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