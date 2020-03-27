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İstanbul'un tarih kokan semtleri kimsesiz kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı bomboş kaldı.

27.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:38
İstanbul'un tarih kokan semtleri kimsesiz kaldı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü , Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı bomboş kaldı. Öte yandan Haliç Köprüsü üzerinden geçen araçların azlığı adeta parmakla sayılıyor dedirtti.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul 'un en işlek yerleri, caddeleri, mekanları boş kaldı. Birçok esnafın da kepenkleri indirdiği görüldü.

Eminönü Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı bomboş kaldı

İstanbul'a uğrayan yerli yabancı tüm turistlerin göz bebeği semt olan Eminönü Çarşısı bomboş kaldı. Normal şartlarda caddede yürümekte bile zorlanırken şimdilerde ise korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldığı görüldü. Ayrıca Eminönü ile bütünleşen tarihi balıkçı teknelerinin önünde kimsemin olmadığı da görüldü. Öte yandan Tarihi Galata Köprüsü ile bütünleşen balıkçıların köprü de balık tutmadığı gözlendi. Eminönü'nde bulunan balık ekmek satan teknelerin önü ile hemen yakınındaki otobüs durakları da sessizliğe büründü. Eminönü iskelelerin önünde hiç kalabalık gözükmezken, arabalı vapur iskelesi de bu boşluktan nasibini aldı.

Haliç Köprüsü'nden geçen araçlar parmakla sayılıyor

Fatih'ten Beşiktaş, Beyoğlu tarafına geçmek için Haliç Köprüsünü kullanan araçların azlığı dikkat çekti. Haliç Köprüsü'nden geçen araç sayısının parmakla sayılabilecek kadar az olduğu görüldü.

"Bir asırdır bu çarşı böyle görülmemiştir"

Satışlarının virüsten dolayı büyük oranda etkilendiğini ifade eden Hasan Öner, "Benzeri eşi görünmez ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. İnşallah iyi olur düzelir bu durum bekliyoruz. İşler yok, tezgahımızı açmadık. Dükkanı açıyoruz, havalandırıyoruz temizlik yapıyoruz. Kiralarımız geldi. 15 çalışanımız vardı çoğunu evde bekletiyoruz. Halk sokağa çıkamıyor aslında bizimde çıkmamamız gerekiyor. Bir asırdır bu çarşı böyle görülmemiştir" diye konuştu.

"İstanbul değilmiş gibi burası"

Çok uzun süredir Eminönü'nde yaşadığını ve ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyen Ramazan Demir, " 25 yıldır bu semtte yaşıyorum alışık olmadık bir manzara oldu. Burası İstanbul değilmiş gibi umarım en erken sürede düzelir bu durum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Galata, Haliç, Güncel

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