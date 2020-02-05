İstanbul'un tarihi atletizm pisti yeniden açılıyor

İstanbul 'da uzun süredir yenileme çalışmaları süren simge spor tesislerinden Burhan Felek Atletizm Stadı, 8 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Yeniden hizmete girecek Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklerde olacak. Uluslararası Atletizm Federasyonu (İAF) standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu barındıran tesiste, 2 bin 425 seyircili kapalı tribün de bulunuyor.

Bir spor kompleksi olma özelliğine sahip tesiste ayrıca, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da yer alıyor. Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları bulunuyor.

18 YILDA YÜZDE 466 ARTIŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın, tüm sporseverlere ve İstanbullulara hayırlı olmasını diledi. Tesisin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sporun içinden gelen birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada bize olan desteği ve vizyonu çok önemli. Atletizmdeki tesisleşmemizde de pek çok branşta olduğu gibi ciddi bir seviyeye ulaştık. 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 2020'de 56'ya ulaştı. Atletizm branşında tesisleşmede yüzde 466'lık bir artış sağladık" dedi.

TESİS 7/24 AÇIK OLACAK

Bakan Kasapoğlu, tesisleşmenin, sporu tabana yayma noktasında çok önemli olduğunu, ancak spor kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşmak için bu tesislerin aktif kullanılması gerektiğini vurguladı. "Sporu bir boş zaman aktivitesi değil, bir hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor" diyen Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu tesisleri 7 gün 24 saat esasına göre açık hale getirdik. Vatandaşlarımız, günün hangi saatinde spor için müsaitlerse, gidip o zaman spor yapabilecekler. Spor yapmak için zaman bulamıyorum gibi bir mazereti de bu şekilde ortadan kaldırmış olduk. Sonuç olarak tesisleşme ilk adımdı. Hamdolsun son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı. Şimdi el birliği vererek bu tesisleri doldurma zamanıdır."