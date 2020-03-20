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İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı İstanbul'un tarihi camileri, en boş günlerinden birini yaşıyor.

20.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:53
İstanbul 'un tarihi camileri boş kaldı
İSTANBUL - İstanbul'un tarihi camileri, en boş günlerinden birini yaşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı.
Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkilen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eyüp Sultan Camii'nin boş kalmış halleri havadan görüntülendi. İstanbul’un tarihi camileri boş kaldı

Kaynak: İHA

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İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı
Etiketler : İstanbul, Genel

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