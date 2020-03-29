Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı Korona virüs nedeni ile vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.

29.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:30
İstanbul 'un tarihi meydanları boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüs nedeni ile vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul'un da sahilleri ve meydanları boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Beyazıt, Taksim ve İstiklal Caddesi tarihinin en boş ve sakin hafta sonunu geçiriyor. Virüs nedeniyle birçok vatandaş uyarılara uyarak evinden dışarı çıkmazken, yüzlerce esnaf da kepenk kapattı. İstanbul’un tarihi meydanları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

Haberin Videosu :

İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:47: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı - Haberler 14:45: - İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler 14:44: Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı - Haberler 14:44: Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haberler 14:43: Sağlık müdürlüğü uyardı: "İlk önce 184'ü arayın" - Haberler 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi