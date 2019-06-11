İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda
ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul
'un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata
Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç
Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yansıtmayı gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti. Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul'un eşsiz manzarası gözler önüne serildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul
, Güncel