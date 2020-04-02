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İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları koronavirüs nedeniyle sakin

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.

02.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:55
İstanbul 'un tarihi ve turistik mekanlarında, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.
Fatih'te Eminönü ve Sultanahmet, Beyoğlu 'nda Taksim, Üsküdar ve Kadıköy gibi 24 saat boyunca kalabalık olan bölgeler, işletmelerin açılmaması ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.
Aksaray, Millet Caddesi ve Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve civarı ile tramvay ve otobüs duraklarının yoğunluğun az olduğu görüldü. Koronavirüs salgını ve havanın soğuk olması nedeniyle Galata Köprüsü de boş kaldı.
Normal günlerde bir hayli yoğun olan Esenler Dörtyol Meydanı'nında sakin olduğu gözlendi.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'nın kapanması ve Beyazıt'ta birçok esnafının iş yerlerini açmaması üzerine buralara gelenlerin sayısı da azaldı. Açık yerlerde esnafın maske ve eldiven takarak, tulum giyerek satış yaptığı gözlendi.
Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak üzerinde bulunan PTT binası önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maaş ve yardım alacak vatandaşların düzen içinde ve sosyal mesafeye uygun olarak beklediği görüldü.
Polislerin meydanlarda, ana caddelerde ve PTT önlerinde gerekli emniyet tedbirleri aldığı gözlendi.
Ulaşım
Her zaman yoğun olan toplu ulaşım araçları da en tenha seferlerini yapıyor.
Normal şartlarda ayakta yer bulmakta zorluk çekilen vasıtalar da çok az sayıda yolcu taşıyor. Toplu taşıma araçlarını tercih edenlerin de kişisel hijyen kurallarına riayet ettiği, maske taktığı ve eldiven giydiği görüldü. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak için bazı koltukların boş bırakıldığı ve üzerine uyarı yazılarının yazıldığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasında şehir içi yoğunluk oranının da koronavirüs sonrası oldukça düşük olduğu görülüyor. Sabah saatlerinde yüzde 8 civarında olan trafik yoğunluğu öğlen saatlerinde ise yüzde 11 oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları koronavirüs nedeniyle sakin

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

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İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları koronavirüs nedeniyle sakin
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