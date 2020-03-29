Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.

29.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:36
İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde Avrupa Yakası'nda TEM Kuzey ve Güney yol Çerkezköy Kavşağı ile D-100 Kuzey ve Güney yol Kınalı Kantar Kavşağında araçları kontrol etti.
Polis ekipleri, durdurduğu şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesini" kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kentte girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi.
Denetime İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, otobüslerin dışındaki tüm araçlarında durdurulduğu, yolcuların ateşlerinin ölçüldüğü, bilgilendirme yapıldığı ve ateşi yüksek çıkan vatandaşların ambulanslarla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.
Tuzla'daki kontrol noktasında durdurulan bir minibüsün içerisinde de taşınması gereken sayının çok üzerinde yolcu olduğu belirlendi.
Minibüsteki yolcular, sağlık ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerin ardından aynı güzergahtaki diğer minibüslere aktarılırken, fazla yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne Trafik Kanunu'nun fazla yolcu taşımayla ilgili maddesi gereği 104 lira, Kabahatler Kanunu muhalefetten 392 lira cezai işlem uygulandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, İstanbul, Tuzla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: Askerlerden 'evde kal' çağrısı - Haber 17:47: TUZLA TEM OTOYOLU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 17:46: Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' - Haber 17:46: Sakarya'da Pazar yerleri ve marketlere çocuklar alınmayacak - Haber 17:45: İngiltere'de son 24 saatte koronadan 209 kişi hayatını kaybetti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber