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İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim yapılıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente tüm giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş-çıkışına izin verilmedi.

29.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:40
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente tüm giriş ve çıkışlarında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş-çıkışına izin verilmedi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm giriş ve çıkışlarında, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mekisinde Avrupa Yakası'nda TEM Kuzey ve Güney yol Çerkezköy Kavşağı ile D-100 Kuzey ve Güney yol Kınalı Kantar Kavşağında araçları durdurdu.
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İstanbul’un tüm giriş ve çıkışlarında denetim yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

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İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim yapılıyor

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