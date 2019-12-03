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istanbul'un tuz tepesi havadan görüntülendi

Murat KORKMAZ İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

03.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:44
Murat KORKMAZ DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. 'daki tuz deposu havadan da görüntülendi.
İstanbul genelinde, ana arterlere ve sokaklara gerek duyulduğunda dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartal'daki alanda ise bekletilen yaklaşık 60 bin ton tuz kamyonlara yüklenerek Anadolu Yakası'ndaki ilçelere dağıtılacak. Tesisdeki tuz birikintisi adeta bir tepeyi andırıyor.
235 BİN TON TUZ STOKUMUZ VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Ayhan Taş, 'Kış şartlarında İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşımlarını sorunsuz sağlama amacıyla tüm çalışmalarımız AKOM merkezli yürütülmektedir. Bu çerçevede 399 güzergahta 4 bin kilometrelik ulaşım aksını kontrol etmekteyiz. Yaklaşık 7 bin personel, bin 300 araç ve iş makinasıyla 71 tuz ikmal noktamız bulunmaktadır. Anadolu Yakasında toplam 60 bin ton, İstanbul genelinde 235 bin ton tuz stokumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 60 tane buzlanma erken uyarı sisteminin verilerine göre de hareket etmekteyiz dedi.
istanbul'un tuz tepesi havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kartal, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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