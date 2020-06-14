İstanbul'un ünlü sahiline akın eden vatandaşlar, maske kuralını hiçe saydı
İstanbul'da normalleşme adımları ile birlikte havaların da ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un ünlü Sarıyer Sahili'ne akın etti.
14.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:13
Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden sahillere akın etti. Sarıyer Sahili'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşlardan kimisi yürüyüş yapıp koşu yaparken, kimisinin de balık tuttuğu görüldü. Öte yandan, vatandaşların çoğunun maske takmaması ise dikkat çekti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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