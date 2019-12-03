İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

KAR YARINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı. Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi. Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. " denildi.

MEVSİMİN İLK KARI GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.