İstanbul'un Yeni Bir Döneme Başlaması Zaruridir"

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un yeni bir yöne ve döneme başlaması zaruridir. Bu şehrin birçok sorunu çözüme muhtaç, hatta bazı konularda ne yazık ki uçurumun kenarında. Onun için 25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur" dedi. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlar, kanaat önderleri, spor kulüpleri yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Salona giriş yaptığı sırada masaları tek tek gezerek katılımcıları selamlayan İmamoğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, burada çözüm önerilerinden bahsederek seçime yönelik destek istedi."KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"Program kapsamında konuşma yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmin etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle, süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Her gün bir polemik ve kavganın muhatabı olacak ve kendine alan yaratıp prim kazanacak ve bu süreçle başarıyı hedefleyecek. Çünkü Türkiye'nin alışılmış süreç bu. O tarafta değilim sizlere hitap ediyorum, bizim kavgayla tek bir anımız yok. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak. Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Dün bile bir sürü polemik. O bunu dedi, şu bunu dedi. Bizi arayanlar soranlar, acaba ne diyeceksiniz. Vallahi hiç umurumda değil. Güzel bir laftır ya hiç ilgilenmiyorum. Bazen bize dönük sözler söyleniyor, bizimle hiç alakası yok. Hem de kötü sözler söyleniyor. Biri buradan geçiyor, biri buradan geçiyor, hiç bana değdiği yok. Hiç umurumda değil. Çünkü benimle ilgisi yok. Kötü söz sahibine aittir. Bizim kimseyle ilgili de bir kötü sözümüz yok ve olmayacak. Hiçbir şekilde o kişilerin istediği alana, arenaya girmeyeceğiz. Biz sizlerin arasında olacağız" dedi."İSTANBUL'UN YENİ BİR YÖNE VE DÖNEME BAŞLAMASI ZARURİDİR"Şehrin birçok konusunda sorunları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un yeni bir yöne ve döneme başlaması zaruridir. Bu şehrin birçok konuda kentsel dönüşümden depreme, mülteci sorunları, çevreden eğitim kadar birçok sorunla çözüme muhtaç hatta bazı konularda ne yazık ki uçurumun kenarında olduğunu unutmayalım. Onun için 25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur. Kendilerini yenileyemiyorlar, önünüze hiçbir yeni fırsat ortaya koyamıyorlar. Size samimiyetle söylüyorum, açın bakın bir aydır ne anlatırsak 10 gün sonra çıktılar onu anlattılar. İlk defa açıklamalarında açıklık, şeffaflık gibi kelimeler duyuyorsunuz. Hayatları boyuncu bir kişinin verdiği kararlarla süreci yöneten insanlar katılımcılığa, şeffaflığa yönelik sözler kullanıyorlar. Hoşumuza gidiyor. Kendi tarifleriyle bu kente ihanet ettiler, metal durgunluğun tam da en tavan noktasındalar. Bu şehre başka bir duygu lazım. 31 Mart'a az kaldı. Elbette burada çalışma arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, ama elbette oy verecek insanlar da var. Söylemleri, sözleri heyecanı, birikimi, belediye başkanlığına olan bakışı, tecrübesi, sürece olan dinamizmi, herkesi kucaklaması, bu şehri kim yönetebilir ona bakın. Başka bir şeye bakmayın, başka söz dinlemeyin" diye konuştu.(Ferhat Yasak - Mehmet Başa/İHA)