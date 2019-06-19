Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "İstanbul'un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz" dedi. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, seçimler sonrasında Türkiye'nin kendi gündemine odaklanacağına inandıklarını anlatarak, "Seçim gündemleriyle geçen yılların ardından bir seçim maratonunun daha sonuna geliyoruz. 23 Haziran'da İstanbul halkı sandık başına gidecek ve şehrin geleceğini oylayacaktır. Türkiye o günden sonra kendi olağan gündemine, çözüm bekleyen meselelerin halline daha fazla odaklanmaya başlayacaktır. Ülkemizin önünde barış ve istikrar içinde çözümlenmesi gereken iç ve dış sorunlar durmaktadır. Türk siyaseti bu alanlarda yoğunlaşacaktır. Şimdiye kadar hiçbir ilin belediye seçimi böylesine önemli olmamış, bugüne kadar böylesine iddialı kampanyalarla yeniden seçime gidilmemiştir. Bu da göstermektedir ki İstanbul Türkiye'nin gözbebeği, milletin kalbinin ortak çarptığı yerdir. Özellikle ekonominin nabzının attığı İstanbul, Türkiye ekonomisinin üçte birini sırtında taşımaktadır. Aynı zamanda 81 ilden insanımızın yerleşip sosyal ve kültürel dokusunu şekillendirdiği İstanbul, bütün Türk toplumunu ileriye taşıyan bir lokomotif görevi ifa etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN YEREL YÖNETİMİ EHLİYETSİZ VE LİYAKATSIZ ELLERE BIRAKILAMAZ" İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu söyleyen Yalçın, "İstanbul, Türkiye'nin özeti gibidir. Onun içindir ki İstanbul'un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz. Onun içindir ki İstanbul'un idaresi emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olmalıdır. Devasa bir ekonomik kapasiteye, bütün Türkiye'nin geleceğine yön veren kültürel ve sosyal birikime sahip bu kentin 5 yıl süreyle kim veya hangi siyasi parti tarafından yönetileceği sorusunun cevabı büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin etrafını çevreleyen emperyalist tehdide karşı siyasi ve ekonomik imkanlarıyla direnmesinin ve bunda da başarılı olmasının yolu İstanbul'dan geçmektedir. İstanbul, sadece fethin ve Türklüğün sembolü değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın, bölgedeki ve dünyadaki varlığımızın da remzidir. Bunun içindir ki emperyalizmin taşeronlarıyla Anadolu ve Trakya topraklarında hala gözü olan eski muarızlarımız, yükselen Türkiye'nin önünü kesmek için 'İstanbul'u Konstantinopolis yapalım' kampanyaları düzenlemektedir. MHP ve Ülkücü Hareket var oldukça buna hiçbir beşerin, hiçbir emperyalist aktör ve ittifakın gücünün yetmeyeceğini biliyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN SOSYAL DOKUSUNU ANALİZ EDİP, SİYASİ TERCİHLERİNİ BELİRLEYEN DİNAMİKLERİ TESPİT EDEREK OLUŞTURDUK"

"Allah'a, Kur'an'a, vatana ve bayrağa iman ettiğimiz gibi İstanbul'un da kıyamete kadar Türk bağımsızlığının sembolü ve Türk milletinin dünyaya açılan kapısı olarak kalacağına inanıyoruz" diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun içindir ki İstanbul seçimine herhangi bir vilayetin yerel seçimi gözüyle bakmıyoruz. Bunun içindir ki MHP olarak İstanbul'a, İstanbul seçimine hak ettiği ölçüde yüksek ve seçkin bir anlam yüklüyoruz. Her köşesinde atalarımızın zengin mirası ve kalıcı damgası bulunan bu güzide kentin yönetimini önemsiyoruz. MHP olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda İstanbul için hususi bir seçim kampanyası hazırladık ve 31 Mart seçiminin tekrarlanması kararı alınır alınmaz bu kampanyayı hayata geçirdik. Partimizin seçim stratejisini, İstanbul'un sosyal dokusunu analiz edip, siyasi tercihlerini belirleyen dinamikleri tespit ederek oluşturduk. Seçim çalışmalarımız sırasında da bu dinamikleri Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım lehine şekillendirmeye gayret ettik. İstanbul, Osmanlı döneminden beri sürekli göç alan bir şehirdir. Yüzlerce yıldır Anadolu insanı için umudun ve gelecek beklentilerinin adresi olmuştur. Geçim kaygısı içindeki milyonlara ekonomik fırsatlar sunduğu için İstanbul'a 'taşı toprağı altın' denilmiştir. Anadolu insanı, İstanbul'u ekmek kapısı olarak görmüştür. Ailesini geçindirmek için iş arama niyetiyle İstanbul'u mesken tutan nice genç insanın ardından unutulmuşlukları, hayal kırıklıklarını ve özlemleri dile getiren ağıtlar, türküler yakılmıştır." Anadolu insanının her yere ev bark kurduğundan bahseden Yalçın, "Anadolu insanı ana kucağından, yar kucağından, baba ocağından İstanbul'un bilinmezliğine atılarak kendine ev bark kurmuştur. İstanbul iyi bir istikbal, güzel bir geçim için tüten ocak, sönmeyen umut ateşi olmuştur. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in 'Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' dediği ay yıldızlı al bayrak, İstanbul'da kimi zaman beşer suretine, kimi zaman mimari estetiğine bürünmüştür" ifadelerini kullandı.

"NEFESİMİZ YETTİĞİ ÖLÇÜDE HALKI İSTANBUL'UN POLİTİK MUKADDERATINA ODAKLANMAYA DAVET ETTİK" MHP olarak 23 Haziran sonrasında pişmanlık türküleri yakılmamasını istediklerini anlatan Yalçın, "MHP teşkilatları olarak ufkunu böylesine ulvi manaların süslediği İstanbul'da 23 Haziran'dan sonra pişmanlık türküleri yakılmaması, dizlerin dövülmemesi için olanca samimiyetimizle halkın arasına karışıp görüşlerimizi, kanaatlerimizi onlarla paylaştık, paylaşıyoruz. İstanbullularla dertleşip halleştik, dertleşiyoruz. Nefesimiz yettiği ölçüde halkı İstanbul'un politik mukadderatına odaklanmaya davet ettik, bir oyun milyonların geleceğini tayinde taşıdığı değeri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Arkadaşlarımız İstanbul'un belli bir kesimin ve çıkar gruplarının rant kapısı olmaması, bütün Türkiye'nin umut kaynağı olarak kalması ve oyların doğru adresi bulması için çaba gösteriyor. Gerek resmi, gerekse gayriresmi olarak ve perde arkasından şer ittifakının etrafında kümelenen çıkar gruplarının pusuda beklediği bir ortamda Cumhur İttifakı; güvenin, istikrarın ve tecrübenin adresi olarak Türk siyasetinin orta yerinde, merkezinde konuşlanmıştır. Cumhur İttifakı'nın hedefi İstanbul'un parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi, malik olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye'nin refah ve istikrarı için kullanılmasıdır. Gayretlerimiz son ana kadar sürecektir" dedi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA