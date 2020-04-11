Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul’da yollar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul 'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşıladı.

TARİHİ KARELER: YOLLAR BOMBOŞ

Sabah saatlerinde de İstanbul'daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00'da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.