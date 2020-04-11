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İstanbul'un yolları bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu.

11.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:37
İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul 'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.
Sabah saatlerinde de İstanbul'daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00'da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
(Davut Has/İHA) İstanbul’un yolları bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
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