İstanbul'un Zam Şampiyonu Soğan Oldu

İstanbul Ticaret Odası
(İTO) verilerine göre, mega kentte kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün soğan oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise limon oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan soğan, yüzde 45.55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; giyim harcamaları grubu çocuk giyimi grubunda yer alan yüzde 28.83 ile palto, yüzde 22.52 ile yaş üzüm, yüzde 20.54 ile kadın manto ve yüzde 17.62 ile erkek palto oldu.
LİMON YÜZDE 19.43 UCUZLADI
2018 Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19.43 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18.08 ile fuel oil, yüzde 17.78 ile ıspanak, yüzde 17.22 ile gazyağı, yüzde 17.20 ile domates ve yüzde 13.31 ile pırasa oldu.
(İHA)
İstanbul Ticaret Odası
02 Aralık 2018 Pazar 10:56