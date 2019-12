İstanbul-üniversite mezunlarına almanya'dan diploma fırsatı

Üniversite mezunlarına Almanya 'dan diploma fırsatıİSTANBUL, (DHA)- Türkiye 'deki tüm üniversitelerden 4 yıllık lisans eğitimi alan her öğrenci, Almanya'da belirlenen bölümlerde göreceği 1 yıllık eğitimin ardından tüm Avrupa ülkelerinde geçerli sayılan diplomanın sahibi olabilecek. Mezunlar, diplomayla birlikte AB ülkelerinde çalışma ve oturma izni hakkı da edinecek.Berlin International University of Applied Sciences ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında hayata geçirilen 'Dual Up' sistemi sayesinde lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler, AB sınırları içerisinde kabul gören bir diplomaya daha hak kazanacak. Öğrencilere Avrupa kapılarını açmayı hedefleyen sistemin tanıtımı bugün Berlin International University Rektörü Prof. Dr. Dr. H.c. mult. Hans-Dieter Klingemann ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in katılımıyla gerçekleşen lansmanda yapıldı. Prof. Dr. Karadeniz, 'Bu üniversite Alman yasalarına göre tanındığından öğrenciler bu diplomayla birlikte 18 ay Almanya'da ve dolayısıyla AB ülkelerinde çalışma ve oturma izni hakkına da otomatik olarak sahip oluyor. Bu sistem Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencilerine açık' dedi.'AVRUPA'NIN KAPILARI TÜRK GENÇLERE AÇILACAK'Bahçeşehir Üniversitesi ve Berlin International University'nin BAU Global ağının 6 üniversitesinden sadece 2'si olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencilerine açık olacak olan program için en fazla 2 yıl önce mezun olmak şartının arandığını vurguladı.Prof. Dr. Karadeniz, 'İletişim, Mimarlık ve İktisadi İdari Bilimler Fakültemizdeki 8 program için geçerli sistemde, mezun olan öğrencilerimiz 1 yıl daha okuyarak Berlin International University'de uluslararası bir diploma daha almaya hak kazanacaklar. Amacımız öğrencilerin BAU Global ağımızın içinde 1 yıl daha okuyarak Alman yasalarına göre sayılan bir diploma daha almasını sağlamak. Böylece hem Türkiye'de 4 yıllık üniversitesini bitirecek hem de 1 yıl okuyarak Almanya'daki 4 yıllık eğitime karşılık gelen bir diplomayı daha alacak' dedi.'BURS İMKANI SAĞLANACAK'Başvuru için öncelikli olarak mezun olma şartının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Karadeniz, 'BAU olarak öğretim programlarımız arasındaki denkliği oluşturduk, bireysel olarak başvurulduğu zaman biz zaten onların okuyacakları dersleri ve tüm süreçlerini baştan tanımlamış olduk. Oranın kabul şartlarını geçtikten sonra 1 yıl ek dersler alarak mezun olabilirler. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz yüzde 25 burs imkanından faydalanacak. Mezun olduktan sonra da en fazla 2 yıllık bir süreç içerisinde bu başvuruyu yapmalarını bekliyoruz. Böylece sadece bu yıl mezun olanlar değil, geriye dönük diğer mezunlarımız da bu fırsatlardan yararlanabiliyor' diye konuştu.ZOR VE ÇALIŞMAYI GEREKTİREN BİR PROGRAMBerlin International University Rektörü Prof. Dr. Dr. H.c. mult. Hans-Dieter Klingemann ise programın amaçlarını şöyle anlattı:'Yeni bir program başlattık. Bunun ilk çalışmasını yapacağız. Programın bazı amaçları var. Bunlardan ilki öğrencilerin burada kazandıkları diplomanın üzerine ek bir diploma kazanması. İç mimarlık, işletme gibi alanlarda bu diplomaları sunuyoruz. Burada üniversite eğitimini tamamlamış bir öğrenci yurt dışında yüksek lisansa başlayıp çalışmalarını ilerletmek isteyebilir ama bu işi yapabilecek becerisi olup olmadığına dair şüpheleri olabilir. Eğer böyle bir durum içerisindeyse bizim programımıza gelip, okulumuzda okuyup daha sonra yüksek lisans eğitimlerine devam etme şansını elde edecekler. Bu şekilde kendilerini test edip hazır olup olmadıklarına karar verme şansları olacak. Program basit değil, zor bir program ve çalışmayı kesmemenizi gerektiriyor.''İLETİŞİM BECERİLERİ ÖNEMLİ'Öğrencilere, 'Almanya'ya gelip dilimizi, sosyal ve kültürel hayatımızı, kültürümüzü daha yakından tanıma şansına sahip olabilirler' diyen Klingemann, 'Öncelikle bizim burada öğrencilerin yol alabileceği 2 farklı ana yön var. Bunlardan birisi akademik diğeri ise daha çok iş dünyasına yönelik. Bizim programımıza başvurmadan önce buradaki danışman hocalarıyla konuşmaları ve iletişime geçmelerini öneririm. Bu şekilde öğrencinin isteklerine göre kendine özel bir paket program sunabiliriz. Akademik alanda ilerlemek istiyorlarsa ama yeteri kadar hazır hissetmiyorlarsa, onlara özel programlar hazırlayabiliriz. Eğer ki öğrenci daha çok iş dünyasına yönelik daha sonra Avrupa'da çalışmak isteyecekse ona yönelik iş dünyasına girmesini sağlayacak programlar hazırlayabiliriz. Bu öğrencilerin isteğine göre değişebiliyor. Öncesinden planlarının ve amaçlarının belirlenmesi en önemli şey. Böyle bir program başlatmak kolay bir iş değil, bunun riskleri var' açıklamasında bulundu.