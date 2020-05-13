İSTANBUL-ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

PENDİK'de yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisine Sümeyye Kılınç'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan, geçtiğimiz hafta yapılan davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

13.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:01
PENDİK'de yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisine Sümeyye Kılınç'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan, geçtiğimiz hafta yapılan davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sanığın duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmasına karar verildiği, SEGBİS bağlantısı kurulamaması nedeniyle sanığın yokluğunda duruşmanın yapıldığı tutanağa yazıldı.
İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması, geçtiğimiz hafta yapıldı. Duruşmaya Sümeyye Kılınç'ın ailesinin Avukatı Hakan Genç ve sanı Abdulbaki Sayan'ın (20) Avukatı Yılmaz Aboşoğlu katıldı. Hakim İmran Arık Özcan, HSK tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 13 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgesi gereğince gerek sanık Abdulbaki Sayan'ın gerekse kamu sağlığının korunması açısından sanığın duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmasına karar verildiğini tutanağa geçti.
CEZAEVİ PERSONELİ TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ
Ancak sanığın tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi ile SEGBİS bağlantasının kurulamadığı, mahkeme personelinin açtığı telefonlara da cezaevi personelinin yanıt vermediği tutanağa yazılarak, bu nedenle sanığın katılımı olmaksızın duruşmanın yapıldığı belirtildi.
Duruşmada Suat E. tanık olarak dinlendi. Olay günü arkadaşının kullandığı araç içerisinde yolcu olarak bulunduğunu söyleyen Suat E., "Trafikte seyir halindeyken kazaya neden olan araç ile başka bir araç birbirlerini takip eder vaziyette, şerit değiştirerek seyir halinde olduklarını gördüm. Her iki aracın da hızı yüksekti. Biz bir sonraki sapaktan dönüş yapmak istediğimiz için sinyal verdik. Sanırım sanık bundan sonra paniğe kapılarak aniden kazanın gerçekleştiği yan yola girdi. Herhangi bir şekilde hızını azaltmadı. Sanık yan yola girdikten sonra aniden 'güm' diye bir ses duydum. Biz yolumuza devam ettik. İçinde bulunduğum aracın kullanan arkadaşım sanığın kullandığı aracı sıkıştırma, diğer şeride geçişini engelleme gibi bir eylemi olmadı" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Sümeyye Kılınç'ın ailesinin avukatı Hakan Genç, tanıkların olay yerinde keşif yapılarak dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanığın Avukatı Yılmaz Aboşoğlu ise uzun süredir tutuklu olan müvekkilinin Covid-19 rahatsızlığı nedeni ile cezaevinde kalmasının tehlikeli olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Pendik'te 11 Ocak 2020 tarihinde ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan(20), hızla seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kılınç, hayatını kaybetmişti. Abdulbaki Sayan, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Abdulbaki Sayan hakkında hazırlanan iddianamede, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İSTANBUL-ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

Kaynak: DHA

Etiketler: Hukuk Fakültesi, İstanbul, Pendik, Güncel, Haber

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