18.06.2019 13:34
Haberler»Ekonomi » Haber

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi 3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21-23 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Ana teması "Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim" olarak belirlenen konferansta, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışılması amaçlanıyor.
Konferansın genel yönelimi "ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve Endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmek" olarak belirlendi.
Kaynak: AA
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:27 Türkiye - Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı
14:27 Konya Ticaret Borsası
14:25 Sepaş Enerji Buluşmaları'nın ilki Bolu'da gerçekleşti
14:20 Zorlu Enerji'nin Yeşil Kredisi 'En İyi Yeşil Kredi' ödülünü aldı
14:18 Türksat, engelliler ve yaşlılar için sponsor oldu
14:17 Avrupa'nın biberi Yenişehir'den
14:17 Spot piyasada elektrik fiyatları