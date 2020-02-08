İstanbul Üniversitesi basın arşivini paylaştı

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.



İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarihi yerel ve ulusal gazete arşivini internet erişimine açtı. Yapılan bilgilendirmede; Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında yürütülen hizmet ile araştırma yapmak isteyenler için 1928-1942 arasında yayınlanmış 581 bin 106 sayfadan oluşan 55 yerel ve ulusal gazetesini OCR tekniği ile tarayarak sanal dünyaya yükledi.



Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Basın arşivimiz "Gazeteden Tarihe Bakış Projesi" ile araştırma dünyasının hizmetine sunuluyor. Projede 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete (581 bin 106 sayfa) OCR tekniği ile taranarak http://nek.istanbul.edu.tr: 4444/ekos/GAZETE/ adresinden kullanıcı erişimine açıldı. Hayırlı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA