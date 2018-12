İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Süt Üretimi

07 Aralık 2018 Cuma 11:24



İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Türkiye 'de ilk defa öğrencilerin katılımıyla süt ve dondurma üretimine başladı. Tamamen doğal, yağı azaltılmadan ve denetimli bir şekilde üretim yapılan fakültede günde 700 litre sütün yanı sıra dondurma üretimi de gerçekleştiriliyor.Üretilen ürünler şimdilik yalnızca fakülte bünyesinde satılırken, isteyenler kampüs içindeki satış noktasından alım gerçekleştirebiliyor. Dün açılışı gerçekleştirilen tesiste üretilen süt ve dondurmanın patenti de alındı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın , şu anda sadece süt ve dondurma üretimi gerçekleştirdiklerini ancak ilerleyen zamanlarda ürün çeşitlendirmesini ve pazarlamasını yapmayı hedeflediklerini belirtti.İSTEYEN VATANDAŞLAR FAKÜLTE İÇİNDEN SATIN ALABİLİYORProf. Dr. Aydın şu anda sadece eğitim amaçlı üretim yaptıklarını ancak zaman içerisinde ticari girişimlerde de bulunmayı planladıklarını belirtti ve şunları söyledi:"Türkiye'de ilk kez bir veterinerlik fakültesi bünyesinde bulunan hayvanlardan üretilmiş doğal süt ve süt ürünlerini üretmeye başladık. Burada pastörize süt ve dondurma üretiliyor. Bu dondurmanın içinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen doğal. Bu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nin kendi bünyesinde yapmış olduğu tesiste ürettiği bir dondurma ve süt ürünü. Ürünlerin ilerleyen dönemde belki dışarıdaki satış noktalarına da ulaşması mümkün olabilecek ancak şu aşamada sadece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içerisindeki satış noktasından satışını gerçekleştiriyoruz. Burada hem kendi hayvanlarımızın ürünlerini halkımıza yansıtırken aynı zamanda da öğrencilerimizin de burada ürünlerin üretim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olması ve bu konudaki araştırmaları-geliştirmeleri açısından bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçmiş tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum."GÜNDE 700 LİTRE SÜT ÜRETİLİYORİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ise üretilen sütün patentini aldıklarını belirtti ve tesis ile ilgili şunları söyledi:"Yaklaşık 1 sene önce tesiste üretim için çalışmalara başladık. Günde yaklaşık 700 litre süt üretiliyor fakülte bünyesinde. Bunların bir kısmı pastörizasyona tabi tutularak satışa sunuluyor. Piyasadan çok daha uygun fiyata satılıyor ve hiçbir işleme tabi tutulmuyor. Burada üretilen sütlerin yağı alınmadan, kuru maddesi azaltılmadan direk sahaya sunuluyor."Prof. Dr. Güven Kaşıkçı süt üretilirken ısısının kontrol edildiği, süt tankından hiçbir şekilde el değmeden üretim tankına nakledildiğini ve antibiyotik kalıntısı gibi kalıntıların denetlendikten sonra paketlendiğini belirtti. Tesiste sadece 3 kişi her gün 700 litre süt üretimi gerçekleştiriyor.HAFTA İÇİ HER GÜN KAMPÜS İÇİNDEKİ SATIŞ NOKTASINDAN ALINABİLİYORTesis hakkında bilgiler veren Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Kahraman ise hafta içi her gün kampüs içerisindeki satış noktasından süt ve dondurmanın satın alınabildiğini söyledi.- İstanbul