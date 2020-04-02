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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "Hayat eve sığar" sloganıyla Instagram buluşmaları düzenliyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla organize edilen "20.15 Buluşmaları" programının bu haftaki konuğu şarkıcı Ferhat Göçer olacak.

02.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:26
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla organize edilen "20.15 Buluşmaları" programının bu haftaki konuğu şarkıcı Ferhat Göçer olacak.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca üniversitelerin tatil edilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da öğrencileri ve personeline yönelik sosyal etkinliklerine sosyal medya üzerinden devam ediyor.
Üniversitenin resmi Instagram hesabı "@iucerrahpasa" üzerinden yapılan "20.15 Buluşmaları" programına her hafta bir sanatçı hem öğrencilere hem de sağlık çalışanlarına destek vermek için gönüllü konuk oluyor.
"Hayat eve sığar" sloganıyla ilki 28 Mart'ta şarkıcı Ahmet Enes'in katılımıyla gerçekleşen programın 4 Nisan Cumartesi akşamı konuk edeceği isim ise şarkıcı Ferhat Göçer olacak.
Göçer, saat 20.15'te @iucerrahpasa hesabı üzerinden sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Ferhat Göçer, Cerrahpaşa, Instagram, Güncel
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