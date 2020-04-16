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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın "20.15 Buluşmaları" devam ediyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla organize edilen "20.15 Buluşmaları" programının bu haftaki konuğu şarkıcı Bahadır Tatlıöz oldu.

16.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:34
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla organize edilen "20.15 Buluşmaları" programının bu haftaki konuğu şarkıcı Bahadır Tatlıöz oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca üniversitelerin tatil edilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da öğrencileri ve personeline yönelik etkinliklerini sosyal medyadan devam ettiriyor.
Üniversitenin Instagram hesabı "@iucerrahpasa" üzerinden cumartesi akşamları "Hayat eve sığar" sloganıyla düzenlenen "20.15 Buluşmaları"na her hafta bir sanatçı hem öğrencilere hem de sağlık çalışanlarına destek vermek için gönüllü konuk oluyor.
Programın bu haftaki konuğu Bahadır Tatlıöz de üniversite öğrencileri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli sağlık çalışanları için sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tatlıöz, bu sıkıntılı süreçte, böyle bir organizasyon sayesinde öğrenciler ve sağlık çalışanları ile buluşmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Şu an bizim için insanüstü gayretle çalışan sağlık çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bizlere düşen ise evimizde kalmak. Umarım en kısa sürede bu sıkıntılı günleri atlatır ve normal hayatlarımıza döneriz." ifadelerini kullandı.
İlki, 28 Mart'ta gerçekleşen programın daha önceki konukları şarkıcılar Ahmet Enes ve Ferhat Göçer konuk olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Cerrahpaşa, Güncel
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