İstanbul üniversitesi-cerrahpaşa öğrencileri büyükçekmece kampüsü'nde ders başı yaptı

SİLİVRİ açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine ara verilmişti. 20 günlük aranın ardından hasar gören fakültelerin öğrencileri Büyükçekmece Kampüsü'nde ders başı yaptı.4 BİN 500 ÖĞRENCİ TAŞINDIDeprem sonrası taşınma kararı aldığımız Bakırköy ilçesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Avcılar yerleşkemizde bulunan Veteriner Fakültesi, Büyükçekmece yerleşkesine taşınma işlemleri başladı. diyen İÜC Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse, teorik eğitimlerin tamamının bu binada yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Köse, Hocalarımızın dersleri dün itibariyle başlamış durumda. Sadece Veterinerlik Fakültesi'nin hastane hizmetlerine başlayabilmesi için konteyner hastane yapma çalışmalarımız devam ediyor. O da bir hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Büyükçekmece Kampüsü'ne yaklaşık 4 bin-4 bin 500 öğrenci gelmiş bulunuyor. Bu kampüste yaklaşık 15 bin öğrenci ve 300'e yakın hocamızla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu eğitim öğretim sezonu boyunca bütün dersliklerimiz burada eğitimlerine devam edecek dedi.Prof. Dr. Köse, Büyükçekmece Kampüsü'nde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Biyo ve Nano Teknoloji Enstitüsü ile Teknik Bilimler Yüksekokulu'nun taşındığını belirtti.ULAŞIM İÇİN EK SEFER VE SERVİSLER EKLENDİProf. Dr. Köse ulaşım ile ilgili de gerekli önemlerin alındığını belirterek, Beylikdüzü son duraktan Büyükçekmece yerleşkesine sabah 07.30'dan 10.30'a kadar her 10 dakikada bir servisler koyduk. Aynı şekilde 15.30'dan akşam 18.00'a kadar kampüsümüzden Beylikdüzü metrobüse kadar her 10 dakikada bir otobüsler koyduk. HT18 hattı için de yoğunluk olan duraklara boş otobüs koyarak bu trafiği de bu şekilde çözmüş olacağız. Ayrıca öğrenci sayısı artınca yemek üretimini de burada yapmaya başladık diye konuştu.Bakırköy Kampüsü'nde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Kader Nural, taşınmaktan memnun olduğunu ancak ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Nural, Bizim fakültemiz Bakırköy'deydi. Salı günü taşındık buraya. Beylikdüzü TÜYAP'dan ringlerle ulaşım sağlıyoruz ancak biraz sıkıntılı çünkü çok kalabalık. Dersleri işlemekte herhangi bir sıkıntı yok bize gerekli derslikleri sağladılar. Eski kampüsümüzden çok çok daha iyi ve büyük. Ancak tek sıkıntımız ulaşım dedi.Öğrenci Bahar Küçük ise 'Bahçelievler'de oturuyoruz Bakırköy Kampüsü'ne daha yakındık bizim için ulaşım buraya daha zor. Çok kalabalık oluyor. Sabah 1.5 saat kuyrukta bekleyenler olmuş. Bugün 09.20'de derse başladık, 10.30'da derse gelen vardı. Eğitime burada devam edeceksek bu ringlerin artırılmasını istiyoruz. Hocalar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Derslerimiz çoğunlukla pratik ağırlıklı derslerimizde bir sıkıntı yokö ifadelerini kullandı.