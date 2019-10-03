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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

Depremde oluşan hasar nedeniyle eğitime 20 gün ara verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binasında tahliye başladı.

03.10.2019 15:34İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor
Depremde oluşan hasar nedeniyle eğitime 20 gün ara verilen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binasında tahliye başladı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üniversite rektörlüğünün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ilgili binalarda inceleme yapıldı.
Yapılan çalışmanın ardından Veteriner Fakültesi ile Bakırköy yerleşkesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim faaliyetlerine 20 gün ara verilmesi kararı çıktı.
Üniversite yönetiminin kararı sonrası öğrenci bulunmayan Veteriner Fakültesi binalarında tahliye işlemi başladı. Çıkarılan eşyalar, kamyonlar aracılığıyla taşındı.
Tahliye işlemleri sırasında bazı öğrenciler binanın önünde fotoğraf çektirdi.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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