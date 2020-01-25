İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Elazığ- Sivrice 'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporuyayınlandı. Raporda, "24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır." denildi.

"3 İLÇEDE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ"

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan Ön İnceleme raporunda, dün saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

"SIĞ BİR DEPREM"

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

257 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur." bilgisine yer verildi.

"DEPREM YÜZEY KIRIĞI OLUŞTURMUŞTUR"

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmara?) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yakla?ık 430 kilometre boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından oluştuğu anlatılan raporda, hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.

DEPREMDE 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çok geniş bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

43 KİŞİ ENKAZ ANTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

1466 KİŞİ YARALANDI

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

3 BİNADA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdüğü vurgulanan açıklamada, AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 280 teknik personel ile 4 aracın görev yaptığı, şimdiye kadar 1323 binanın incelendiği ve 328'inin hasarsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

15 DAKİKA İÇİNDE 5 DEPREM DAHA OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin ardından, 19.44'te 4.4 ve 4.3'lük depremler, 19.45'te 4.1 büyüklüğünde ve 19.46'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.