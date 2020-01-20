İstanbul Üniversitesi (İÜ) AUZEF sınav sonuçlarını açıkladı! AUZEF iptal edilen sorular ile ilgili açıklama geldi!

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı sonuçları 17 Ocak günü öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı soruların iptal edildiği de basında yer aldı. AUZEF iptal edilen sorular neler? Ayrıca sınav sonuçlarında hatalı hesaplama yapıldığı tespit edilerek öğrencilere bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI...

AUZEF SINAV SONUÇLARINDA HATA!

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Ocak ayında yapılan bitirme sınav sonuçlarının bazılarında hatalı okuma olduğu gerekçesiyle kısmi öğrencilerin cevaplarının yeniden okunacağı bilgisi yer aldı. Duyuruda:

''11-12.01.2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Bitirme (Final) sınavında, teknik bir arıza nedeniyle bazı derslerin notlarının hatalı hesaplandığı tespit edilmiş ve sınava giren tüm öğrencilerimizin notları tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu çok sınırlı sayıdaki dersin notu (%0,47) güncellenmiş ve sadece ilgili öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir not güncellenmesi gerekliliği ya da hataya rastlanmamıştır.?''

AUZEF'TE 20 SORU İPTAL EDİLDİ

AUZEF bitirme sınavı sonuçları 17 Ocak'ta açıklandı ve 20 hataı sorunun da iptal edildiği İstanbul Üniversitesi tarafından adaylara bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada:

''Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır.

Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir.

Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.'' ifadeleri yer aldı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI İPTAL EDİLEN SORULAR İÇİN TIKLAYIN...