İstanbul Üniversitesi'nde "Bosna Hersek" Programı

İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak
, "Şükürler olsun Bosna Hersek
'te acılar son buldu, Bosna Hersek'in yeniden gelecek müreffeh günlere doğru yapılandığını biliyoruz. Bosna Hersek'in yeniden inşasında üniversite mezunlarımızın da önemli rol oynadığını bilmenin huzurunu yaşıyoruz." dedi.
İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
tarafından İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ülke Günleri-3 Bosna Hersek" programında konuşan Ak, üniversitenin dört duvar arasında sadece kendi öğrencilerine eğitim veren bir kurum olmadığını belirterek, "Üniversitemiz, ülkemizin uluslararasılaşma politikası, hedefleri ve özellikleriyle bütünleşmiş olarak, bu davayı kendine mesele etmiş olan bir üniversitedir." dedi.
Bugün 145 ülkeden yaklaşık 7 bin uluslararası öğrencinin İstanbul Üniversitesi'ne devam ettiğini kaydeden Ak, Balkan ülkelerinin hemen hepsinden pek çok öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını, Bosna Hersek'in de bunların başında geldiğini bildirdi.
Bosna Hersek'te acıların son bulduğunu ifade eden Ak, şöyle devam etti:
"Bosna Hersek'in yeniden gelecek müreffeh günlere doğru yapılandığını biliyoruz. Bosna Hersek'in yeniden inşasında üniversite mezunlarımızın da önemli rol oynadığını bilmenin huzurunu yaşıyoruz. Üniversite mezunlarımızdan Bosna Hersek'te bakanlık düzeyine yükselen dostlarımız oldu. Şu anda 100'e yakın Bosna Hersekli kardeşlerimiz üniversite sıralarında, eğitimlerini alıyor. Yakında Bosna Hersek'te kendi eğitimlerini sunacak ve adayacaklar. Kendilerinin üniversitemizde bulunmalarından dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz."
Programın onur konuğu Bosna Hersek Ankara
Büyükelçisi Bakir Sadoviç de davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bosna Hersek ve Türkiye
, ortak bir geçmişe, tarihe sahip iki kardeş ve iki dost ülkedir. Türkiye'nin son 20 yılda Bosna Hersek için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Güçlü Türkiye 30 sene öncesinde var olmuş olsaydı biz de bu acılardan bugün bahsetmiyor olacaktık. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece dostane ilişkilerden ibaret değil, son 20 yılda ekonomik iş birliğinde büyük bir ivme kazanarak dostluğumuza ayrı bir boyut kazandırmış olduk."
Bakir Sadoviç, Bosna Hersek'te bugün 10 binden fazla kişinin Türkçe okuduğunu ve Türkiye'de de yüzlerce öğrencinin Boşnakça okuduğunu söyledi.
Programda Aliya İzzetbegoviç
'in bugüne kadar hiç bilinmeyen fotoğraflarının yer aldığı "Aliya" sergisi de açıldı.
Bosna Hersek Müzik Korosu ve İlahi Grubu'nun konser verdiği programda, Bosna-Hersek kültürüne has lezzetler katılımcılara ikram edildi.
Bosna - Hersek,Saraybosna,İstanbul Üniversitesi
14 Aralık 2018 Cuma 19:51