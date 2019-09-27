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İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dün meydana gelen depremde okulda hasar oluştuğu gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

27.09.2019 14:54
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dün meydana gelen depremde okulda hasar oluştuğu gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının hasar gördüğünü belirten öğrenciler derslere girmedi.
Beyaz önlüklerle fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok", "Hasta ve hekim için can güvenliği" yazılı pankartlar açtı.
Öğrenciler, depremin ardından binadaki hasarın gözle görülür hale geldiğini, fakültenin eğitim ve hasta bakımı için uygun olmadığını iddia etti.
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı

İstanbul Üniversitesi, Marmara Denizi, Güncel

Kaynak: AA

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