İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yapmış ve polis müdahale etmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Valiliği eyleme müdahale eden polislerden birinin hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını açıkladı Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur. Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi bütçe kısıtlılığını öne sürerek yemekhanelerinde, 2 Ocak tarihinden itibaren kahvaltı hizmetini kaldırmış ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğüne indirmişti.

ÜNİVERSİTE GERİ ADIM ATTI

Öğrenciler bu karara büyük tepki göstererek üniversiteye dilekçelerini sunmuş ve protesto düzenlemişti. Öğrencilerin tepkilerine kayıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi bu kararından geri adım attı.

İstanbul Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yemekhanelerle ilgili alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.