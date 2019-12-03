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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

03.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:59İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

İstanbul'da 26 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki binaların yıkımı devam ediyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın boşaltılmasının ardından 30 Kasım'da başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. Bugün de devam eden yıkım çalışmaları iş makinelerinin yardımıyla

gerçekleştiriliyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul Valiliği, depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar vermişti.

Görüntü dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-ARŞİV

-Üniversitenin havadan görüntüleri


- İstanbul

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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