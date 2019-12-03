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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

03.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:00İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binasında yıkım çalışmaları başladı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden somnra ağır hasar gören Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yıkım işlemleri başladı.

İstanbul'da 26 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki binaların yıkımı devam ediyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın boşaltılmasının ardından 30 Kasım'da başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. Bugün de devam eden yıkım çalışmaları iş makinelerinin yardımıylagerçekleştiriliyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul Valiliği, depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar vermişti.



İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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