İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Üniversitesi bütçe kısıtlılığını öne sürerek yemekhanelerinde, 2 Ocak tarihinden itibaren kahvaltı hizmetini kaldırmışve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğüne indirmişti.

ÜNİVERSİTE GERİ ADIM ATTI

Öğrenciler bu karara büyük tepki göstererek üniversiteye dilekçelerini sunmuş ve protesto düzenlemişti. Öğrencilerin tepkilerine kayıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi bu kararından geri adım attı.

İstanbul Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yemekhanelerle ilgili alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

"FİYATLARA AYNEN DEVAM"

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği vurgulandı.

Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ''Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz'' ifadesi kullanıldı.