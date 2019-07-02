02.07.2019 18:52
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İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN (2)

İSTANBUL - ÜSKÜDAR

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAÜsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin çalışması


Kaynak: DHA
İstanbul, Üsküdar, Güncel

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