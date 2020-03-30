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İSTANBUL Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlarİSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, Uğur Okulları da tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor.

30.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:13
Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
İSTANBUL, (DHA)- Türkiye 'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, Uğur Okulları da tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor.Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor. Öğrenciler ve öğretmenler ders müfredatı haricinde okulda yapılan öğrenim sürecini destekleyici tüm çalışmaları da evlere taşıyor.
GÜNLÜK AKTİF 74 BİN KULLANICI
Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim 2 yıldır kullanılan, veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox ile geçen hafta başladı. Deneyimli akademik kadronun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci, hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox'tan günlük ortalama 74 bin kullanıcı aktif olarak faydalanıyor. 30 Mart'ta başlayan canlı dersler anlatımları ise interaktif bir şekilde devam ediyor. Her pazartesi 09.55'te İstiklal Marşı coşkuyla okuyarak derslere başlanıyor, her cuma 16.25'te dersler yine Marş ile sonlanıyor.
Online eğitim süresince öğrenciler, işlenen ders müfredatının yanı sıra sabah sporundan okuma saatine, sanal tur önerilerinden deney çalışmalarına kadar uzanan geniş bir program ile öğrenimini sürdürüyor. Geçmişin deneyimlerini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 'Teknolojik altyapımızla kesintisiz olarak eğitim hizmetimizi sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her süreçte yanlarındayız, müfredatımızı layıkıyla işlerken eğitim öğretimi destekleyen tüm çalışmalarımızı da aksatmadan devam ettiriyoruz' dedi.
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İSTANBUL Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, DHA, Güncel

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İSTANBUL Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
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