İstanbul-uzmanlardan sömestri tatilini verimli geçirme önerileri

Uzmanlardan sömestri tatilini verimli geçirme önerileri

İSTANBUL, (DHA)- Yoğun tempolu eğitim döneminin ilk yarısını geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Sömestr tatiline girecek öğrencilere ve velilere uzmanlar, akademinin, dinlenmenin ve sosyalleşmenin bir arada olduğu bir tatil planının başarıya ulaştıracağını söyledi.

17 Ocak 2020 tarihinde öğrenciler okul maratonuna kısa bir ara verecek. Yarıyıl tatili sınavlara hazırlanan adaylar, okulla yeni tanışan öğrenciler için de hem eksikleri kapatmak, hem de dinlenmek ve eğlenmek için iyi bir fırsat olarak görülüyor. Öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmeleri için önerilerde bulunan Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, karnenin bir geri bildirim olduğuna dikkat çekti. Başusta, 'Aile ve öğrenci karşılıklı konuşarak karne değerlendirmesini beraber yapmalıdır. Ailenin en dikkat etmesi gereken nokta yargılayıcı olmamasıdır. Süreci konuşarak değerlendirmek faydalı olacaktır' dedi.

'EKSİKLERİ TAMAMLAMAK VE KALİTELİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Yarıyıl tatilinin öğrenciler ve aileler için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başusta, 'Öğrencilerin hem kendilerini geliştirmeye devam etmeleri, hem dinlenmek hem de eksikleri tamamlayabilmek, aile ile kaliteli vakit geçirmek için çok önemli bir zamandır. Bu dönemde öğrenci kendini çok daha serbest bırakıp belki de teknolojiye daha fazla yönelme, ekran karşısında daha fazla vakit geçirmek gibi bir algıya kapılabilir. Aile buna itiraz etmek yerine birlikte konser, tiyatro ve çevre gezileri yapabilir. 'Yapma, kalkma, televizyon izleme' demek yerine beraber aktiviteler planlamak çok daha etkili olacaktır. Yarıyıl tatili tamamen dersi bırakmak ya da ders çalışmakla geçmemeli. Gördüğümüz eksikleri tamamlamak için çok güzel bir fırsat. Bunu günü planlayarak yapmamız gerekiyor. Sabah kalktığınızda bir konu ve eksik tekrarı yaptıktan sonra arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir diziyi bir dönem boyunca izlemediyseniz onu şimdi izlemek için bir fırsatınız vardır. Hayatta en önemli şey dengedir. Bu dengeyi iyi kurduğunuz zaman hem dinlenebilirsiniz, hem kendinizi geliştirebilirsiniz, hem de sevdiklerinize vakit ayırabilirsiniz. Telafi etmek, düzeltmek, her şeyin iyiye gitmesi için önümüzde güzel bir vakit var? ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK HAYATA KATILMAK BAŞARIYI ARTIRIYOR'

Tatil planını mutlaka aile ve çocuğun beraber yapması gerektiğini bu durumda iki tarafında sorumluluk alabileceğini belirten Başusta, 'Çok fazla okumak gerekiyor, sınavlarda 'yeni nesil' yani günlük hayat problemlerini çözme becerisine yönelik sorular soruluyor. Dolayısıyla ne kadar günlük hayata katılırsak, dışarı çıkarsak, evdeki problemlerin çözümüne, günlük hayatta yaşadığımız problemlerin çözümüne ne kadar destek olursak, çok okur ve okuduğumuzu tartışırsak sınavlarda da başarılı oluruz? diye konuştu.

'PLANLI TATİL ETKİN VE KALİTELİ OLACAKTIR'

Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç ise, sömestrin öğrenciler için iyi bir dinlenme fırsatı olduğuna vurgu yaptı.

Kılıç, 'Dinlenme denildiğinde hiç program yapmadan yatmak ya da sadece eğlenmeyi anlamıyoruz. Aslında bunu dinlenmek için bir fırsat olduğu gibi eksiklerini tamamlamak için de bir fırsata çevirmeleri gerekiyor. Her öğrencinin programı muhakkak kendi özelinde farklılaşacaktır. Ama eksik oldukları konularını telafi etmek, öğrenilmiş konuları tekrar etmek, kitap okumak, sosyal alanda gidemedikleri yerlere gitmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek, oyun oynamak için fırsat yaratmak, aile ile kaliteli vakit geçirmek için fırsat yaratmak gereklidir. Birçok şeyi planlayacakları etkin ve kaliteli bir tatil dönemi geçirmeleri en sağlıklısı' dedi.

'KIYASLAMA YAPMAK, YANILGIYA DÜŞÜRÜYOR'

Karnenin iyi ya da kötü gelmesinin ebeveyn yaklaşımını değiştirmemesi gerektiğini ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok iyi geldi diye kutlamalar yapmak, kötü geldi diye kızmak çok tercih ettiğimiz şeyler değil. Karne öğrencinin durumuna dair bir geri bildirimdir. Velilerin karneyi aldıktan sonra eksikleri var mı nerede sıkıntı yaşanıyor, neyi telafi etmeliler buna dair fikir sahibi olmaları gerekiyor. Kıyaslama sadece karnede değil, hiçbir konuda ebeveyne önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü her birey kendine özeldir, biriciktir ve bireysel farklılıklar içerir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olduğu bir yerde kıyaslama yaparak çocuğunuzu iyi ya da kötüyle değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Öğrencinin motivasyonunu da düşürecektir. Veliler kıyaslama yaparken bir kriter arıyorlar. Hep şunu söylüyoruz; kıyaslayacaksanız çocuğunuzu kendisiyle kıyaslayın. Var olduğu nokta şuanda neyse onun bir adım ilerisine gitmeyi hedeflersiniz çocukların zaten yolu açıktır. Zayıf bir öğrenciyle kıyasladığınızda çocuğunuz iyi gibi gözükür, çok iyi bir öğrenciyle kıyasladığınızda belki de hakkaniyetsiz bir kötü algı oluşacaktır. Kıyasınıza göre yanılma ihtimali de çok yüksektir. 'O ne yaptı, bu ne dedi, diğeri nasıl" derken arada hem ebeveynler hem de çocuklar dağılıyorlar. Onun yerine önüne bakmak, kendine bakmak ve hep bir adım ileriye gitmek en sağlıklı yaklaşım.?

'KİTAP OKUMAK İÇİN EN AZ 20 DAKİKA AYIRIN'

Doğru bir tatilin hem akademiyi, hem dinlenmeyi hem de sosyalleşmeyi bir arada barındırması gerektiğini dile getiren Kılıç, 'Sadece dinlendikleri, eğlendikleri bir tatil kaliteli geçirilmiş bir tatil olmayacaktır. Öğrenilmiş bilginin pekişmesi gerekir, muhakkak ev çalışmaları ve tekrar edecekleri konular olacaktır. Konulara gün içerisinde 1 saat ayrılması gerekiyor. Bazen sabah, bazen akşam öğrencinin verimli çalıştığı saate göre planlanması gerekiyor. Kitap okumak için de mutlaka bir zaman dilimi olmalı. Aslında her gün kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliler. Daha küçük yaşta 20-25 dakika, ortaokul-lise yaşlarında 40 dakikaya kadar okuyabilirler. Bunu bir aile paylaşımı olarak yapıp hep beraber okuma yapabilirler. Sömestr sosyalleşmek için bir fırsat. Sergileri, müzeleri gezebilirler' diye konuştu.



Kaynak: DHA