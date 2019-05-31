İSTANBUL- VALİ YERLİKAYA'DAN YOLCULUĞA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE UYARI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi İBB çalışanlarına hitap eden Yerlikaya, çalışanların Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kutladı.

"BİR SAYILI GÜN ÜZERİMİZDE VEKALET VAR"

İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Büyükşehir ailesinde çok yeniyiz. Bir sayılı gün üzerimizde vekalet var. Sizlerle beraber aziz İstanbulumuza bu süre içinde yüz akıyla hizmet etmek için şükrediyoruz. Bu kısa sürede hepinizi tanımam mümkün değil ama biliyorum ki gönlünüzden büyük bir ibadet aşkıyla bu İstanbulumuza 15 milyon 67 bin hemşehrimize hizmet etme onurunu, sevincini yaşayan bütün kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Hizmetleriniz baki olsun. Sizlerden razı olan hemşehrilerimizin duası üzerinizden eksik olmasın. Ailelerinizle beraber nice bayramlara en güzel duygularla, huzurla, mutlulukla, sıhhatle kavuşmanızı ve bayramı bayram olarak idrak etmenizi vali kardeşiniz olarak temenni ediyorum" şeklinde konuştu



"TRAFİĞİN KRALI YOK KURALI VAR"

Bayram nedeniyle yola çıkacaklara da seslenen Yerlikaya sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Vali Yerlikaya, "Karayoluyla gidecek kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz. Direksiyon başında olan, yanında oturan sıhhatle gidin, afiyetle gelin. Kazadan beladan uzak. Trafik kurallarına uyun. Trafiğin kralı yok kuralı var. Şu kurallara riayet edin. Arabaya ilk bindiğinizde ki heyecanla tekrar dönmenizi arzu ediyoruz. Başta trafikte görevli polis kardeşlerimiz olmak üzere bütün kara yolları ekiplerinin işaretlerine, uyarılarına, ikazlarına uyun. Yolda giderken o yolu paylaştığınız diğer kardeşlerimizle de en güzel şekilde empati yaparak yolculuk serüvenini salim şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın konuşması

-Bayramlaşma

-Detaylar

Kaynak: DHA