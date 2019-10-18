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İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İSTANBUL Valiliği, 34 bin 397 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.

18.10.2019 09:51İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İSTANBUL Valiliği,  34 bin 397 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir" denildi.

Bu kapsamda 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar şöyle açıklandı:

1- Düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

2- İlimizde kayıtsız 5 bin 945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 53 bin 077 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir.  Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Kasım 2019 tarihinde denetimlere başlanacaktır.

4- 12.07.2019 - 16.10.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4371 işyeri tabelasının 3320'si uygun hale getirilmiştir.



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Kaynak: DHA

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