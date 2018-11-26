İstanbul Valiliği: "4 Şehidimiz Bir Yaralımız Var"

İstanbul
Valiliği tarafından düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "4 şehidimiz 1 yaralımız var" denildi.
İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe
'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi
Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden (4) şehidimiz ve (1) yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL
Sarıgazi,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21