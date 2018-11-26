- İstanbul Valiliği: " 4 şehidimiz bir yaralımız var"

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Valiliği: " 4 şehidimiz bir yaralımız var"İstanbul Valiliği düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı
İSTANBUL - İstanbul Valiliği düşen helikopterle ilgili yazılı açıklama yaparak; " 4 şehidimiz 1yaralımız var" dedi. İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe
'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi
Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden şehidimiz ve yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:36