İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı

İstanbul
Valiliği, bayramda otobüs, metrobüs, şehir hatları vapurları, metro ve tramvayın ücretsiz olacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı
nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bütün vatandaşlarımız İSTANBULKART ücret entegrasyonuna dahil olan İETT
, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacaklardır. İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olarak hizmet verecektir" denildi.
Açıklamada güvenlik tedbirlerine de değinilerek, "Bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma
Komutanlığımızın bütün ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak, Polis
ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir. İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye
, Zabıta
, AKOM, AFAD
ve İl Sağlık Müdürlüğü
birimleri kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Güncel