03 Mart 2019, 18:33
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Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son dakika! İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde bir yangın faciası yaşanmış ve 4 kişi ölmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

VALİLİK: HATAY'DA GÖZALTINA ALINDI

"Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 no'lu binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen 1 şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz."

BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: DAİREDE 7 KİŞİ KALIYORDU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 kişinin kaldığı dairede yangın çıktığını söyledi. Yangında 7 kişiden 4'ünün vefat ettiğini, diğer 2 kişinin kurtulduğunu aktaran Demircan, yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını anlattı.

Demircan, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu ifade ederek, ölenlerin Türkiye vatandaşı olduğunu bildirdi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise hastaneye kaldırılan bir yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Olay anından görüntüler;

Beyoğlunda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


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