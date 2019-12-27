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İstanbul Valiliği: "Boğaz geçişi askıya alınmıştır"

İstanbul Valiliğinden, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisinin kıyıya çarpmasıyla ilgili açıklama geldi.

27.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:45 İstanbul Valiliği:
Valiliğinden, İstanbul Boğazı'nda Hisarı açıklarında bir yük gemisinin kıyıya çarpmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada geminin makine arızası sinyali verdiği belirtilirken, "Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir, Boğaz geçişi askıya alınmıştır" denildi.
İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisinin kıyıya çarpmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde çalışmalar sürerken İstanbul Valiliğinden gemiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavuz Kaptan eşliğinde Boğaz'dan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisinin saat 12.00'de makine arızası sinyali verdiği, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarptığı belirtildi.
"KAZA MAHALLİNDE HERHANGİ BİR YARALANMA VEYA CAN KAYBI YOKTUR"
Açıklamanın devamında, "Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında Boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle Boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, Boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir mevkiine alınacaktır" denildi.
(İHA)

İstanbul Boğazı, İstanbul, Rumeli, Güncel

Kaynak: İHA

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