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İstanbul Valiliği: "Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

İstanbul Valiliği Rumeli Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.

27.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:57 İstanbul Valiliği:
Valiliği Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere ver verdi: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te Rumeli Hisarı mevki'inde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da kurtarma römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevki'ine hareket etmiştir. Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır." - İSTANBUL

İstanbul, Liberya, Rumeli, Güncel

Kaynak: İHA

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