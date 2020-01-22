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İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

22.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:07İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin 'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.  İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."


- İstanbul

İstanbul, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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