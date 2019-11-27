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İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

27.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:00İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı
Valiliği, Fener Rum Patriği 'un evine giren hırsızların Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıklarını açıkladı.
İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlarla ilgili yazılı açıklama yaparak, Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaptıkları sırada girilen çatışmada 1'i yaralı 4 hırsızın yakalandığını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği açıklamada, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Bartholomeos, İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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